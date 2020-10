Huawei potrà commerciare con Samsung Display: ottenute le licenze USA

Huawei può tornare a sorridere, almeno per ora: dopo una prima decisione da parte di Samsung Electronics di non vendere più componenti al colosso di Shenzhen, ora l’unità Samsung Display avrebbe ufficialmente ricevuto le licenze dalle autorità statunitensi per continuare a fornire schermi e prodotti relativi all’azienda cinese.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, la quale avrebbe ottenuto tale informazione da fonti interne, la divisione della compagnia sudcoreana dedicata alla produzione di display avrebbe ottenuto tali licenze ma non sarebbe ancora chiaro se sarà in grado di esportare i pannelli OLED a Huawei Technologies poiché altre aziende della stessa catena di fornitura potrebbero ottenere anch’esse i permessi.

In ballo ci sarebbe soprattutto la rivale LG Display, la quale avrebbe dichiarato in data 22 ottobre 2020 che essa e altre società sarebbero prossime a ottenere il necessario per riprendere a condurre affari con Huawei. A Reuters nessuna di queste parti si è detta disponibile per un commento.

Ora Huawei ha una lista non indifferente di aziende con cui possono intrattenere rapporti commerciali nonostante la guerra tecnologica tra Cina e USA: in Giappone, Sony Corp e Kioxia Holdings Corp avrebbero già ottenuto i documenti dall’amministrazione Trump, tanto attesi dalle due compagnie in quanto Huawei è uno dei loro principali clienti rispettivamente per sensori di immagine e chip di memoria flash; negli Stati Uniti, invece, sono i colossi AMD e Intel ad avere ottenuto le licenze per tornare a vendere componenti a Shenzhen.

Intanto l’azienda cinese ha rilasciato i risultati degli utili del 2020, i quali mostrano un rallentamento della crescita ma comunque risultati positivi e nessun crollo.