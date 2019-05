Huawei potrà continuare a produrre smartphone con slot SD

A qualche giorno dalla prima decisione dell'SD Association, che aveva escluso Huawei dal consorzio che supervisiona lo standard per le memorie espandibili, arriva un'importante retromarcia che sicuramente farà sorridere il marchio cinese.

LA SD Card Association infatti ha invertito la decisione e come notato da un Redditor, il marchio Huawei è tornato nella lista dei partner, il che probabilmente vuol dire che i futuri smartphone e tablet continueranno a supportare le schede di memoria conformi agli standard.

Non sono note le motivazioni che hanno spinto la compagnia a prendere questa decisione, e non è escluso che in futuro l'SD Association possa escludere nuovamente la società cinese dalla lista dei partner. Sarà fondamentale per le future scelte il possibile accordo tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe portare ad una distensione dei rapporti tra i due colossi economici e mettere fine alla guerra commerciale in corso.

Come evidenziato da un dirigente di Huawei, però, "non è necessario essere parte dell'alleanza" per utilizzare gli standard Bluetooth, WiFi o appunto di archiviazione. L'SD Association infatti è semplicemente responsabile della definizione degli standard per le schede di memoria, e mira a semplificare l'uso ed ottimizzare le prestazioni nei prodotti d'elettronica al consumo attualmente presenti sul mercato.

Huawei, come qualsiasi altra compagnia, potrebbe anche scegliere di sviluppare la propria tecnologia. Mate 20 e Mate 20 Pro infatti sono dotati di supporto per le schede di memoria proprietarie.