Huawei reintegrata nelle WiFi Alliance e nelle associazioni per Bluetooth e semiconduttori

Altra novità per Huawei. Questa mattina vi abbiamo parlato del reintegro nell'SD Association per il marchio cinese, ma la filiale italiana della compagnia ci ha informato che la società è tornata in pista anche in altri consorzi, il che non può che rappresentare una buona notizia per gli utenti.

Il colosso delle telecomunicazioni cinese infatti è stato reintegrato nella WiFi Alliance, il consorzio che supervisiona lo standard di connettività senza fili, ma anche nella controparte per il Bluetooth e nella JEDEC, che si occupa della standardizzazione dei semiconduttori.

La notizia si traduce in un una novità di non poco conto, perchè alla luce di tale re-integrazione Huawei potrà continuare a produrre smartphone, tablet e prodotti che sfruttano gli standard in questione.

Non sono note le motivazioni che hanno spinto i consorzi a reintegrare la società asiatica nelle proprie liste, ma è probabile che il tutto sia dettato dalla sospensiva nei confronti del provvedimento della Casa Bianca.

E' doveroso però sottolineare che non è necessario essere parte di queste alleanze per sfruttare gli standard, in quanto si tratta di consorzi che si occupano semplicemente della definizione degli standard di connettività o dei semiconduttori. I benefici principali sono per gli utenti.

Huawei sta però lentamente respirando dopo la settimana scorsa che è stata da dimenticare. Quest'oggi i legali hanno chiesto ai tribunali americani di rendere incostituzionale il ban di Trump.