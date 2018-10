Huawei potrebbe svelare a breve il suo nuovo Watch GT

Mentre si avvicina la data di lancio della nuova serie di smartphone Huawei Mate 20, nuove informazioni compaiono in rete riguardanti un possibile smartwatch chiamato Watch GT. È il sito Wisebuy la fonte del leak, che presenta delle specifiche tecniche davvero interessanti (ma ancora non confermate).

Secondo il rumor, lo smartwatch dovrebbe avere un display da 1.4 pollici AMOLED, con una risoluzione di 454 x 454. Presente il GPS, un tracciatore per la frequenza cardiaca e l'impermeabilità all'acqua, utile per sfruttare il dispositivo anche per sport acquatici. Huawei Watch GT mantiene quindi esternamente le dimensioni del precedente modello, mentre internamente dovrebbe avere una batteria da 420 mAh, capace di garantire 2 settimane di utilizzo standard (che diventerebbero una in modalità always-on).

Nei precedenti modelli il vero tallone d'Achille dello smartwatch era proprio l'autonomia: il Watch 2 riusciva purtroppo a durare solo un paio di giorni anche con un utilizzo moderato, cosa alquanto scomoda per dispositivi simili. Con questo nuovo modello sembra invece che l'azienda cinese abbia adoperato una nuova intelligenza artificiale (la stessa vista negli ultimi modelli di smartphone del brand), che potrebbe ottimizzare al meglio i servizi e le applicazioni, prolungando la durata della batteria dello smartwatch.

Il prezzo del nuovo Huawei Watch GT dovrebbe assestarsi attorno ai 275 dollari (237€), e potrebbe arrivare sul mercato insieme ad una nuova smartband chiamata Huawei Terra, al prezzo di 140 dollari (120€).