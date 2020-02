Huawei potrebbe preinstallare ben 70 app su P40: ecco il motivo

Dopo la questione dell'alleanza delle aziende cinesi per contrastare il dominio del Play Store, torniamo a parlare di voci di corridoio relative al futuro di Huawei.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena, l'azienda cinese starebbe pensando di risolvere il problema legato all'impossibilità di utilizzare il negozio ufficiale di Google, derivante dal ban subito dagli Stati Uniti d'America, preinstallando sui suoi futuri smartphone ben 70 applicazioni, ovvero quelle più popolari tra gli utenti. In particolare, sembra che la società voglia basarsi sulle classifiche dei software più scaricati dal Play Store in ogni singolo Paese.

Stando a diverse fonti internazionali, l'azienda cinese potrebbe iniziare a mettere in atto questa "risposta al ban" già a partire dalla gamma di smartphone Huawei P40, che dovrebbe essere annunciata il 26 marzo 2020. L'obiettivo della società sembra essere quello di garantire all'utente tutto ciò di cui ha bisogno già dalla prima accensione, evitando che i consumatori debbano scaricare APK o adottare altre soluzioni.

Ci sono però diversi dubbi riguardanti questa indiscrezione. Infatti, un numero così elevato di app potrebbe essere facilmente identificato come "bloatware" dall'utenza e andare a occupare un certo spazio nella memoria interna. Inoltre, sembra evidente il fatto che Huawei non potrà comunque preinstallare applicazioni come Facebook, Instagram e WhatsApp e quindi non è chiaro se un'iniziativa del genere possa realmente convincere l'utenza.

In ogni caso, al momento si tratta solamente di rumor e non c'è niente di ufficiale. Vi invitiamo, dunque, a prendere le informazioni contenute in questa notizia con la dovuta cautela.