Huawei si prepara a HarmonyOS 3.0: presentazione il 24 ottobre?

Mentre HarmonyOS 2 continua a diffondersi su oltre 100 smartphone Huawei e Honor, la società ora guidata da Xu Zhijun sembrerebbe essere all’opera sui preparativi per il reveal ufficiale di HarmonyOS 3.0, prossimo aggiornamento del sistema operativo proprietario al momento atteso per il 24 ottobre.

A diffondere questo rumor è stato il sito asiatico IT Home in seguito all’apparizione sul social network cinese Weibo di un post pubblicato da un dipendente Huawei, il quale avrebbe postato l’immagine che trovate in copertina a questa notizia indicando a un imminente lancio sul mercato.

La data del 24 ottobre coinciderebbe con la prossima Huawei Developer Conference denominata anche HDC Together 2021, di cui al momento non sono noti altri dettagli su cosa verrà mostrato al pubblico e agli sviluppatori oltre al presunto update a HarmonyOS 3.0. Il contesto in questione sarebbe il medesimo del predecessore di cui abbiamo parlato negli ultimi mesi, dato che anche HarmonyOS 2 è stato presentato durante la Huawei Developer Conference autunnale, tenutasi nel settembre 2020.

Sebbene questa indiscrezione vada presa ancora con le pinze, sarà interessante vedere quali novità giungeranno nella prossima iterazione del sistema operativo proprietario di Huawei e, soprattutto, se la sua diffusione sarà tanto rapida quanto nel caso di HarmonyOS 2, il quale ha ufficialmente superato quota 120 milioni di dispositivi in tutto il mondo con il lancio della gamma Huawei nova 9. Le previsioni della società di Shenzhen prevedono addirittura il superamento di quota 300 milioni di utenti entro fine 2021.

Si parla però anche del nuovo sistema operativo OpenEuler, ufficializzato durante la recente Huawei Full Connect Conference 2021 e in arrivo su server e dispositivi embedded.