Huawei si prepara a lancio P60 e Mate 60: arriveranno a marzo 2023?

La nuova stretta del governo USA contro Huawei, sempre per “motivi di sicurezza nazionale”, continua a rendere complessa la distribuzione di smartphone top di gamma inediti per la società cinese. Ciononostante, secondo nuovi rumor Huawei potrebbe lanciare le linee P60 e Mate 60 nel marzo 2023.

A parlarne con Gizchina sono state alcune fonti anonime, stando alle quali l’azienda di Shenzhen sarebbe intenzionata a presentare entrambi i modelli top di gamma del prossimo anno nel mese di marzo, restando ancora una volta sui SoC Qualcomm Snapdragon privati del supporto alla rete mobile di quinta generazione. A causa delle norme di esportazione degli Stati Uniti, infatti, i chip Kirin di ultima generazione non arriveranno nei prossimi mesi, costringendo la società a utilizzare il vecchio chip Snapdragon 8 Gen 1 per la serie Huawei P60 e il SoC Snapdragon 8 Gen 2 su Mate 60, in entrambi i casi senza modem 5G integrato.

Stando sempre ai leak pubblicati in queste giornate, il modello base della linea P60 dovrebbe dotarsi della stessa apertura variabile del Mate 50 Pro per il comparto fotocamera, passando così da f/1.4 a f/4; inoltre, dovrebbe ottenere un sensore teleobiettivo da 64 MP. In merito alla serie Mate 60 non si sanno molti dettagli e, anzi, i leakster più vicini a Huawei riservano ancora dubbi sul lancio effettivo di tale gamma.

Il nostro consiglio resta, come sempre, quello di prendere tutte queste informazioni con le pinze in attesa delle conferme ufficiali.

Pochi giorni addietro, invece, Huawei ha firmato un patto storico con OPPO.