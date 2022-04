Huawei prepara nuovo smartphone pieghevole Mate Xs 2: lancio il 28 aprile

A più di un anno dal lancio in Cina di Huawei Mate X2, ultimo smartphone pieghevole “a libro” della società di Shenzhen, quest’ultima si sta preparando al debutto domestico del nuovo foldable di punta Mate Xs 2: il lancio è già fissato al 28 aprile 2022 e i primi teaser stanno facendo il giro del Web.

Tramite il social network Weibo, infatti, il produttore cinese ha pubblicato l’immagine che trovate in conclusione a questa notizia, con cui viene mostrata la silhouette dello smartphone piegato e ufficializzata la data di presentazione che, come detto in apertura, è il 28 aprile prossimo. Tra solamente sei giorni, quindi, sapremo tutto sul dispositivo.

Al momento i tipster e media outlet cinesi del settore discutono della possibile presentazione di un meccanismo di cerniera aggiornato, mentre sperano nella proposta di una batteria dall’autonomia migliorata e di un dispositivo dal design in toto più curato, raffinato. Secondo le segnalazioni ricevute da MyFixGuide, lo Huawei Mate Xs 2 dovrebbe dotarsi del chipset Kirin 9000 e del sistema operativo proprietario HarmonyOS, magari nella sua terza iterazione che potrebbe così debuttare proprio con questo smartphone flagship.

Riteniamo doveroso chiarire, in conclusione, che il lancio in Italia di Huawei Mate Xs 2 non è affatto assicurato; anzi, è altamente probabile che lo smartphone pieghevole in questione non approdi oltre i confini del mercato cinese. La speranza degli appassionati è ovviamente quella di assistere all’effettivo lancio nel Belpaese ma, fino a prova contraria, l’ultimo foldable della società che vedremo da noi sarà lo Huawei P50 Pocket arrivato nel gennaio 2022.

Restando in casa Huawei, vi rimandiamo anche alla nostra prova di Huawei nova 9 SE.