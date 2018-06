Huawei presenta Design It Possible: la piattaforma per i progetti di design

Huawei ha svelato in via ufficiale Design It Possible, una piattaforma frutto di un progetto pluriennale che ha lo scopo di stimolare il talento e la creatività degli utenti.

Il design è un aspetto fondamentale per Huawei: la chiave di volta, il particolare in grado di unire tecnologia, innovazione, esperienza e ispirazione, offrendo come risultato un unicum qualitativamente superiore. Huawei interpreta il design come un tratto distintivo del singolo e, animata dal desiderio di far esprimere e valorizzare il potenziale dei suoi utenti, presenta oggi un viaggio a più tappe che li porterà a mettersi in gioco, ispirare e farsi ispirare.

Design it Possible rappresenta il luogo perfetto per esplorare la creatività a 360°: è un contenitore d’idee e progetti dedicato a studenti, università e appassionati di design, che vive offline e online grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza. È una piattaforma che favorisce un mutuo scambio di informazioni tra gli utenti, per esplorare nuove soluzioni e proporre idee e progetti innovativi e all’avanguardia.

In questo viaggio, tutti gli utenti avranno modo di partecipare a un processo di co-creazione che inizierà con la 1° Edition di Design it Possible. Una sfida aperta a tutti che sarà in grado di stimolare e coinvolgere anche gli studenti – raggiunti tramite associazioni studentesche e le più importanti Università italiane. Sarà data voce a innumerevoli idee creative, si creeranno diversi momenti di confronto – gli studenti per esempio potranno collaborare con colleghi di corso – per personalizzare i temi e le cover dei device Huawei.

Il tema della prima edizione sarà proprio il mantra dell’azienda, “Make it Possible”: l’innovazione come fattore abilitante per aiutare le persone a realizzare ed esprimere il proprio potenziale. Le proposte di personalizzazione dovranno essere caricate sul sito www.designitpossible.it entro il 27 settembre 2018, le 5 più caratteristiche verranno valutate e selezionate da una giuria di esperti. In palio un indimenticabile viaggio per 2 persone in Cina, 2 Huawei P20 Pro e 3 Huawei P20, tutti dotati di cover personalizzata.

Il legame con gli utenti sarà così portato ad un livello più personale e la relazione con il brand compirà un passo in avanti attraverso un processo di co-creazione creativa. Huawei darà infatti voce alla volontà di personalizzazione e di espressione dei partecipanti, migliorando la loro esperienza e rendendola unica.

“Ciascuno di noi ha un tratto unico e personale che lo contraddistingue. Ciascuno di noi ha una storia da raccontare e che merita di essere raccontata. Grazie a Design it Possibile, Huawei raccoglierà le storie degli utenti e creerà per loro un luogo di scambio e condivisione dove queste storie potranno essere ascoltate e contribuire ad ispirare sempre più persone” ha dichiarato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director CBG Huawei Italia.

Come primo tassello in questo percorso, Huawei presenta oggi due capsule collection di accessori personalizzati creati grazie alla collaborazione con due personaggi caratterizzati da un forte spirito creativo: Andy (Bluvertigo) e Labigotta (Anna Neudecker, famosa tatuatrice).