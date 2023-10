Huawei presenta FreeBuds Pro 3: i nuovi auricolari con ANC intelligente, da 199 Euro

Huawei annuncia oggi l’arrivo in Italia dei nuovi auricolari true wireless Huawei FreeBuds Pro 3, che portano degli aggiornamenti sia a livello hardware che software rispetto ai precedenti Huawei Freebuds Pro 2, grazie al nuovo sistema Hi-Res Dual Driver e la cancellazione del rumore ANC 3.0 intelligente.

Huawei spiega che con i FreeBuds Pro 3 ha integrato il sistema audio Hi-Res Dual Driver con la modalità Crystal Clear con Pure Voice 2.0, l’Intelligent ANC 3.0 e l’equalizzatore adattivo a tre bande. Le novità però abbracciano anche il design che garantisce una comodità d’uso in tutte le circostanze e situazioni

Il sistema audio Hi-Res Dual Driver offre un’esperienza d’ascolto fedele e senza ritardi e copre lo spettro sonoro da 14Hz a 48kHz. Supportati i codec L2HC 2.0 e LDAC, mentre hanno ottenuto anche la certificazione sia da HWA sia da Hi-Res Audio Wireless. Presente un sistema di equalizzazione adattivo a tre bande che garantisce un’esperienza d’ascolto personalizzata in qualsiasi momento, oltre che la tecnologia Pure Voice 2.0 in grado di migliorare fino a 2.5 volte la ricezione della voce durante le chiamate vocali e le videochiamate. L’Intelligent ANC 3.0 è invece basato su un algoritmo AI di cancellazione del rumore che lavora in tempo reale e migliora il livello di cancellazione del rumore del 50%.

I singoli auricolari hanno una capacità di 55mAh e la custodia di 510mAh che garantiscono fino a 31 ore di ascolto con la custodia e fino a 6,5 ore con una singola carica. Gli auricolari possono essere caricati anche in modalità wireless, ed hanno ottenuto la certificazione IP54 che li rende resistenti sia alla polvere che gli spruzzi d’acqua.

Nei negozi arrivano tre colori ispirati alla natura: Ceramic White, Green e Silver Frost,al prezzo di 199,90 Euro. Fino al 13 Novembre, aggiungendo 19,90 Euro è possibile ottenere Huawei Band 8.