Huawei presenta FreeBuds Pro: gli auricolari TWS con cancellazione del rumore intelligente

Ancora annunci dal fronte Huawei. La società cinese ha presentato anche i nuovi Huawei FreeBuds Pro, gli auricolari TWS (True Wireless Stereo) top di gamma caratterizzati da un sistema di cancellazione intelligente e dinamica del rumore.

Le FreeBuds Pro sono caratterizzate da un design in-ear, completato da tre diverse misure per i tappi in silicone, progettati per permettere ai singoli auricolari di adattarsi meglio alle orecchie. In questo ambito si inserisce la funzione di rilevamento della vestibilità, che è integrata direttamente nell'applicazione Huawei AI Life e che consente agli utenti di trovare la posizione perfetta.

Huawei FreeBuds Pro includono anche una struttura antivento che elimina il fischio generato dall'attrito dell'aria. La cancellazione del rumore si può attivare semplicemente pizzicando o premendo sugli auricolari: attraverso queste gesture è anche possibile rispondere alle chiamate, saltare le canzoni e regolare il rumore. Huawei ha sottolineato però che le cuffie sono anche in grado di ridurre i falsi tocchi attraverso un sistema che rileva accuratamente le abitudini.

L'aspetto cardine, come dicevamo poco sopra, è la cancellazione intelligente e dinamica del rumore. Gli ingegneri, spiega Huawei, hanno inserito una sospensione dinamica personalizza tra altoparlante e driver dinamico che permette di stabilizzare il sistema acustico dell'intero auricolare. Il Dynamic EQ Adjustment invece utilizza i dati del microfono in ear per ottimizzare il suono, a seconda delle esigenze dell'utente.

E' stata migliorata e potenziata anche la cancellazione del rumore, che arriva fino a 40db, mentre l'indossabilità in ear elimina le distrazioni. Il sistema si basa su una serie di doppi microfoni posizionati all'interno ed esterno degli auricolari che permettono alle FreeBuds Pro di riconoscere l'ambiente circostante e quindi passare rapidamente alla modalità più adatta.

In termini di durata della batteria, vengono garantite 4,5 ore di riproduzione con cancellazione del rumore, che diventano 7 se viene disabilitata.

Presente anche le Modalità Aware e Voice Mode che aiutano gli utenti a sentire l'ambiente circostante.

Le cuffie arriveranno saranno disponibili nelle colorazioni Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost a 179 Euro.