Huawei a tutto lusso: Huawei Watch Ultimate Design è il primo smartwatch a 18 carati

A pochi mesi dall’arrivo in Italia di Huawei Watch Ultimate, Huawei annuncia il suo primo smartwatch con finitura in oro 18 carati: Huawei Watch Ultimate Design. Siamo di fronte ad un orologio di lusso che è anche funzionale per chi ama lo sport.

Lo smartwatch, spiega Huawei, rientra nella sua nuova filosofia “Fashion Forward”, che vuole orientare sempre di più i suoi wearable al mondo del design grazie ad una estetica raffinata, una maggiore cura delle rifiniture e la tecnologia su cui si basano da sempre.



Come dicevamo poco sopra, Huawei Watch Ultimate Design è realizzato in lega d’oro 18 carati, composta da un rapporto di elementi metallici con concentrazione d’oro del 75%. Nella lunetta dell’orologio troviamo sei sezioni intarsaiate a mano con la tecnologia dell’intarsio d’oro: il produttore spiega che si tratta di un processo di alta artigianalità realizzato con stampo di ceramica riscaldata. Anche la scala della lunetta di plastica è placcata in oro ed è stata ottenuta grazie alla tecnologia di rivestimento PVD che con un’incisione laser a tre giri ed a livello di 5 micron, ha consentito di decorare l’esterno con effetto di texture satinata.



Il cinturino di Huawei Watch Ultimate Design è invece regolabile e leggero grazie ad un meccanismo di chiusura a farfalla che si adatta al polso grazie a 12 livelli di regolazione da 1,45mm. Sul display troviamo un quadrante decorato con una mappa del mondo in oro e modulo che mostra la frequenza cardiaca in tempo reale.



Huawei Watch Ultimate Design è disponibile per l’acquisto da oggi, 3 Ottobre 2023, in Italia su Huawei Store al prezzo di 2999,90€, con spedizione prevista a partire dall’11 ottobre. Acquistandolo entro il 31 dicembre 2023, si otterrà gratuitamente un anno di estensione di garanzia.