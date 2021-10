Huawei presenta il nuovo laptop Huawei MateBook 14S da 14,2 pollici

Huawei annuncia il nuovo MateBook 14S da 14,2 pollici, che si va ad inserire nella già ricca linea MateBook progettata per la produttività. Dotato di un display FullView 2.5 touch con aspect ratio di 3:2 e refresh rate fino a 90Hz, il MateBook 14S ha un design sottile dai bordi affilati.

Sotto la scocca troviamo i processori Intel Core di undicesima generazione a tensione standard, per prestazioni veloci e fluide. La qualità audio si basa sulla tecnologia Huawei Sound ed i quattro altoparlanti con tweeter e woofer, mentre la tastiera offre una corsa dei tasti di 1,5mm.

Sempre scendendo nei dettagli della scheda tecnica, troviamo anche la grafica Integrata Intel Iris X, mentre la modalità performance può essere attivata tramite la scelta rapida Fn+P che aumenta il TDP della CPU a 45W.

In termini di memoria, sono supportati gli SSD fino ad 1TB NVMe PCIe, mentre la batteria è da 60Wh, ricaricabile attraverso un alimentatore tascabile da 90W che secondo i dati ufficiali di Huawei permette di lavorare fino a 3 ore con una carica di 15 minuti. Supportato ovviamente anche il SuperCharge per una gamma selezionata di smartphone e tablet Huawei.

Huawei si è soffermata a lungo sul comparto audio Huawei Sound, i cui altoparlanti supportano gli algoritmi di riproduzione del campo sonoro per creare suoni di alta qualità. Sono presenti quattro microfoni situati sui bordi che catturano il suono da una distanza massima di 5 metri, mentre la cancellazione del rumore rende ogni suono cristallino.

Presente anche il supporto al WiFi 6, oltre che l'impronta digitale nel pulsante d'accensione ed il riconoscimento facciale.

Di seguito il listino ufficiale con le relative offerte:

HUAWEI MateBook 14s nella versione con Intel Core i5 11th (8+512GB) è disponibile in preordine dal 5 al 31 ottobre al prezzo di 1199,00 euro.

(8+512GB) è disponibile in preordine dal 5 al 31 ottobre al prezzo di 1199,00 euro. HUAWEI MateBook 14s nella versione con Intel Core i7 11th (16GB+512GB) di colore Spruce Green è disponibile esclusivamente solo su Huawei Store al prezzo di 1399,00 euro con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care - Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

(16GB+512GB) di colore Spruce Green è disponibile esclusivamente solo su Huawei Store al prezzo di 1399,00 euro con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care - Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro. HUAWEI MateBook 14s nella versione con Intel Core i7 11th (16GB+1TB) nella colorazione Space Gray è disponibile dal 5 fino al 31 ottobre al prezzo di 1499,00 euro con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care - Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

(16GB+1TB) nella colorazione Space Gray è disponibile dal 5 fino al 31 ottobre al prezzo di 1499,00 euro con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care - Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro. Dal 5 al 18 ottobre, HUAWEI MateBook 14 nella versione con Intel Core i5 11th (8+512GB), nella colorazione Space Gray, è disponibile al prezzo di 1099,00 euro con in regalo HUAWEI Ultra-Slim Wired Keyboard, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care - Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

Dal 5 ottobre per tutto il mese di ottobre sarà in promozione anche MateBook X Pro 2021 (i7; 16GB+512GB) di colore Emerald Green al prezzo di 1699,00 euro con HUAWEI Bluetooth Mouse, HUAWEI Classic Blackpack e un anno di Huawei Care - Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 200,00 euro.

Proprio qualche mese fa, Huawei aveva aggiornato il MateBook 14 con i nuovi modelli Intel Core di 11a generazione.