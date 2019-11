Huawei presenta il MatePad Pro: è lui il vero rivale di iPad Pro?

Nel corso di un keynote tenuto questa mattina in Cina, Huawei ha annunciato l'arrivo del MatePad Pro, definito dalla compagnia asiatica il "tablet Android più potente di sempre". Basato sul processore Kirin 990, il dispositivo sfoggia anche un display con un foro per la fotocamera ed un'enorme batteria.

A livello di dimensioni, MatePad Pro misura 159 x 246 x 7,2 mm e pesa 460 grammi. Sulla scocca frontale troviamo un display LCD IPS da 10.8 pollici con angoli arrotondati e risoluzione HD+ di 2560x1600 pixel, in grado di coprire la gamma di colori DCI-P3. Le cornici misurano solo 4,9 millimetri, e garantiscono un rapporto schermo-corpo del 90 percento.

Il chipset Kirin 990 da 7nm è accompagnato da un massimo di 8GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. E' anche presente uno slot per le schede nanoSD integrato per espandere la memoria, mentre la batteria è da 7.250 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 40W. Nella confezione però è presente un caricabatterie rapido da 20 W.

MatePad Pro supporta anche la ricarica wireless da 15W e wireless inversa da 7,5W. Chiaramente a livello di sistema operativo troviamo Android 10 con EMUI 10: è presente una funzione che consente di clonare l'interfaccia dello smartphone sullo schermo, per trasferire file, effettuare chiamate ed inviare SMS.

Collegando la tastiera opzionale, l'interfaccia del tablet passa alla modalità computer per offrire agli utenti un'esperienza desktop.

Sulla scocca posteriore è presente una fotocamera principale da 13 megapixel con autofocus e rilevamento di fase, a cui si aggiunge un flash LED. Su quella anteriore invece è presente una fotocamera da 8 megapixel.

E' disponibile anche il pennino M-Pencil con sensibilità a 4096 livelli, che si può caricare semplicemente agganciandolo al dispositivo.

Su MatePad Pro non è presente nessuno scanner per le impronte digitali, tanto meno il jack audio da 3,5mm.

Di seguito i prezzi:

MatePad Pro WiFi Edition: 6GB RAM + 128GB: 469 Dollari;

MatePad Pro WiFI Edition: 8GB RAM + 256GB: 484 Dollari;

MatePad Pro LTE Edition: 6GB RAM + 128GB: 540 Dollari;

MatePad Pro LTE Edition: 8GB RAM + 256GB: 569 Dollari.

La custodia per la tastiera magnetica opzionale e lo stile M-Pencil hanno rispettivamente un prezzo di 70 e 99 Dollari. In Cina l'inizio della commercializzazione è previsto per il 12 Dicembre.

E' lui il vero rivale di iPad Pro di Apple?