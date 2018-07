Huawei presenta Mediapad M5 Lite e Mediapad T5 10: disponibili da Agosto

Huawei ha annunciato i due nuovi MediaPad M5 Lite 10 e Mediapad T5 10 che vanno così ad arricchire l’offerta nel segmento dei tablet. Eleganti nel design, i nuovi tablet garantiscono un’entusiasmante esperienza d’uso per tutti gli utenti, bambini inclusi.

Huawei MediaPad M5 Lite 10, il nuovo tablet della serie M5, si caratterizza per un design elegante, semplice e funzionale. Grazie al suo corpo unico in metallo, Huawei MediaPad M5 Lite 10 è comodo alla presa. Dotato di un ampio diplay Full HD da 10.1’’ con schermo in vetro 2.5D offre così una piacevole esperienza d’uso.

Grazie a Huawei MediaPad M5 Lite 10, gli utenti possono vivere l’entertainment in maniera immersiva ovunque vadano. Il display con tecnologia ClariVu esalta anche i minimi dettagli mentre gli algoritmi intelligenti garantiscono video sempre nitidi e brillanti. MediaPad M5 10 Lite è dotato di quattro altoparlanti, ottimizzati da Harman Kardon per un'esperienza audio più ricca, definita e coinvolgente. Il supporto audio ad alta risoluzione arricchisce la musica di sfumature, così che ogni suono percepito sembri prendere vita anche durante l’ascolto in cuffia.

Huawei MediaPad M5 10 Lite è dotato di un processore Kirin 659 Octa-core per prestazioni di altissimo livello, che si tratti di giochi, di navigazione sul web o di scambio di email. L’interfaccia EMUI 8.0 garantisce un'esperienza sempre ottimale e user-friendly. La batteria a lunga durata da 7.500 mAh è potenziata con la tecnologia QuickCharge di Huawei garantendo una ricarica completa in 3 ore, oltre 8 ore di gioco e 45 ore di riproduzione musicale. Dotato di sensore di impronta digitale con gesture di controllo M5 Lite 10 ha inoltre una fotocamera posteriore ed una anteriore da 8MP.

Oltre ad avere uno spazio dedicato ai bambini, l’utilizzo del tablet sarà controllato attraverso una serie di impostazioni che permetteranno di decidere quanto tempo passano i più piccoli con il tablet e a quali app possono accedere. Attraverso dei sensori dedicati sarà possibile inoltre rilevare e controllare la corretta postura, avvertire l’utente quando troppo vicino allo schermo, regolare la luminosità e ridurre la luce blu.

È disponibile anche il supporto della Huawei M-Pen Lite, la penna progettata per offrire il massimo dell’interazione con 2048 livelli di pressione per prendere note e disegnare.

Huawei MediaPad T5 10, è un tablet caratterizzato da display full HD da 10.1’’ con filtro di protezione occhi, processore Kirin 659 e un design elegante, simmetrico e con corpo in metallo. Permette 2 app sullo schermo contemporaneamente ed è dotato di memoria espandibile con MicroSDTM fino a 256 GB e una batteria da 5100 mAh. Gli altoparlanti stereo sono equipaggiati con tecnologia Huawei Histen. Come per M5 Lite 10 il tablet è pensato per tutta la famiglia e ha uno spazio dedicato ai bambini e determinate impostazioni per controllare il loro tempo e utilizzo con alcune app.

Huawei MediaPad M5 Lite 10, nell'opzione WiFi costerà 299,9 Euro, mentre la variante LTE avrà un pezzo di 339,9 Euro.

Per quanto riguarda il T5 10, la versione da 32 gigabyte WiFi Only avrà un prezzo di 229,9 Euro, mentre quella LTE 279,9 Euro. Discorso diverso per il T5 10 da 16 gigabyte, con un prezzo di 199,9 Euro per la versione WiFi e 249,9 Euro per quella lTE.

I due tablet saranno disponibili nella colorazione Space Grey e Black da fine agosto.