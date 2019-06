Huawei presenta MediaPad M6: sarà lui il vero rivale di iPad?

Nel giorno in cui Google ha detto addio al mercato dei tablet, Huawei presenta il nuovo MediaPad M6, disponibili nelle varianti da 8,4 e 10,8 pollici e che arriva sul mercato come uno dei principali rivali basati Android per iPad di Apple.

Entrambe le versioni del MediaPad M6 sono dotate di pannelli LCD con risoluzione di 2560x1600 pixel e cornici ultrasottili. La versione più grande da 10,8 pollici ha una batteria da 7.500 mAh, mentre quella più piccola da 6.100 mAh; a parte questa differenza, i dispositivi sono praticamente identici.

I tablet sono dotati di una fotocamera anteriore da 8 megapixel e posteriore da 13 megapixel. Rispetto agli anni passati, Huawei ha implementato degli altoparlanti quadrangolari Harman Kardon, che lo rendono appetibile per coloro che sono soliti guardare contenuti multimediali da mobile.

I due MediaPad M6 sono basati sul processore Kirin 980, accompagnato da 4 gigabyte di RAM, mentre lo spazio di archiviazione può essere da 64 o 128 gigabyte. Per quanto riguarda il comparto connettività, è composto da una porta USB-C, jack audio da 3,5 millimetri e slot per le schede microSD. A livello software invece è presente EMUI 9.1 basata su Android 9.1.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di acquistare una custodia con la tastiera per aumentare la produttività ed utilizzarlo come un laptop.

Veniamo quindi ai prezzi. La versione da 10,8 pollici sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 Luglio al seguente listino:

WiFi - 4/64GB: 335 Dollari

WiFi + Cellular - 4/128GB: 510 Dollari.

Per quanto riguarda la variante più piccola, i prezzi saranno i seguenti:

WiFi - 4/64GB: 290 Dollari

WiFi + Cellular: 4/128GB: 392 Dollari.

Il modello da 8,4 pollici sarà disponibile in preordine dal 7 Luglio, con le vendite ufficiali che partiranno il 20. Secondo molti potrebbe essere proprio lui il rivale dei nuovi iPad, siete d'accordo?