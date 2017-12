Huawei presenta la nuova Experience Store: primo flagship store a Milano

presenta, il primo flagship store in Italia e in Europa e unico nel suo genere al mondo, totalmente disegnato, progettato e realizzato in Italia.

ella cornice del prestigioso CityLife Business & Shopping District, shopping center di ultima generazione inaugurato lo scorso 30 novembre a Milano, Huawei dà vita a un nuovo concetto di store che offre la migliore esperienza possibile ai clienti, partendo dai punti di forza del brand e ridisegnando tecnologia e spazio attraverso il DNA che si fonda sul concetto del “Make It Possible”. Huawei ha creato infatti un vero e proprio Experience Hub: i visitatori avranno a disposizione non solo uno spazio espositivo dove poter ammirare e provare le ultime novità del brand, ma anche un luogo dove vivere le proprie passioni attraverso la tecnologia Huawei.

Si tratta di una shopping experience interattiva, che va oltre il semplice oggetto materiale. Il team del Huawei Experience Store ha infatti preparato una vasta scelta di corsi completamente gratuiti seguiti da esperti dei diversi settori per far provare tutti i device Huawei “sul campo”. In questo modo, Huawei va ancora di più incontro alle esigenze dei propri clienti, che avranno l’opportunità non solo di testare il dispositivo preferito, ma anche di crescere e divertirsi, imparando dai migliori professionisti come esprimere al meglio il proprio potenziale. Oltre ai corsi, gli esperti Huawei sono a disposizione per un servizio di consulenza personalizzata, per scoprire tutti i prodotti della gamma, le ultime tecnologie e per dare consigli utili su come sfruttare al meglio il proprio device.

Huawei Experience Store sarà palcoscenico anche di tante altre attività, per sottolineare l’approccio del brand verso un ambiente altamente coinvolgente e innovativo. Verranno infatti organizzati eventi con special guest e iniziative sorprendenti, per un viaggio continuo alla scoperta del futuro.

Lo store darà ampio spazio alla creatività anche per la personalizzazione dei device: i clienti avranno a disposizione un’area di tattooing dove poter personalizzare i prodotti Huawei direttamente sulla scocca o sulla cover, come un vero e proprio tatuaggio.

Tecnologia e innovazione vivono in modo armonico anche nel design del Huawei Experience Store; le pareti intelligenti che parlano più lingue, i maxi wall che avvolgono lo spazio con atmosfere uniche e i display interattivi accompagnano i clienti in un indimenticabile viaggio tecnologico. Un viaggio che parte dalle vetrine del Huawei Experience Store, che raccontano una storia in chiave tecnologica attraverso gli smartphone: ad esempio, in occasione del Natale, Huawei Experience Store ha dato vita a un calendario dell’avvento in formato digitale.

Inoltre, sempre all’interno dello store prende vita un giardino interattivo, dove piante vere coesistono con fiori led, in una simbiosi scenografica e di grande impatto visivo. Il tocco green finale è dato dal pavimento, che grazie a una innovativa tecnologia realizzata su un circuito flessibile, permette di trasformare il calpestio delle persone in energia elettrica, poi riutilizzata all’interno dello store.

“Huawei Experience Store è per noi un laboratorio dove testare sul campo le soluzioni più innovative del nostro settore e sperimentare un nuovo approccio che dia maggiore spazio ad esperienze customizzate e create attorno a un cliente sempre più attento ed esigente. Il nostro intento non è quello di creare una vetrina elegante, ma offrire un vero e proprio luogo di incontro, dove le persone possano ritrovarsi, condividere le proprie passioni, creare attraverso la tecnologia, sperimentare il nuovo in compagnia dei nostri esperti all’interno del cuore pulsante della ‘nuova Milano’. Infatti, le attività del nostro store sono pensate non solo per far vivere i device a 360° gradi e mostrare a fondo le loro caratteristiche, ma anche per permettere al cliente di esprimersi al meglio e di mostrare – a se stesso e agli altri – le proprie potenzialità, incarnando a pieno la nostra filosofia ‘Make It Possible’”, sostiene James Zou, General Manager Huawei CBG Italia.