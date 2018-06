Huawei presenta la nuova Serie Y: arrivano i nuovi Y5, Y6 e Y7

Huawei ha annunciato la nuova serie 2018 della gamma Y, composta da Y5, Y6 e Y7. tre smartphone progettati per la fascia più giovane del mercato e per coloro che hanno bisogno di uno smartphone completo, all'avanguardia ed accessibile a livello di prezzo.

Con un design 18:9, elegante e alla moda, il Full-View Display della nuova Serie Y assicurerà agli utenti un’esperienza visiva immersiva.

L’ampio schermo, progettato ergonomicamente, con i suoi bordi curvati e smussati, renderà i telefoni confortevoli al tatto e piacevoli alla vista. Il full screen sarà pratico e molto utile soprattutto per gli utenti che attiveranno sui propri device la modalità Split-Screen, tecnologia che consentirà loro di interagire sullo stesso schermo con due applicazioni diverse contemporaneamente.

Huawei guarda con interesse anche al comparto della batteria, che ha assunto un'importanza sempre più elevata nel mercato moderno. E' per questo che tutti gli smartphone della nuova Serie Y includeranno una batteria da 3000 mAh, in grado di offrire loro le migliori performance possibili. I device adottano una soluzione intelligente per il risparmio energetico e sono dotati di batteria durevole per una connessione ed un utilizzo senza fine. Per rendere l’esperienza ludica, una delle migliori offerte da uno smartphone fino ad ora, la Nuova Serie Y inserirà Game Suite, eccetto per Y5: un modo intelligente per bilanciare le performance di gioco e il dispendio di batteria legato ad esse.

I tre smartphone, ad eccezione di Y5, saranno dotato di Android 8.0 con l'interfaccia grafica EMUI 8.0, che includono caratteristiche come lo sblocco facciale, dock navigation, game suite, eye comfort, doppio bluetooth, three-finger screenshot e split-screen.

I dispositivi saranno disponibili da inizio giugno al prezzo di 119,9 Euro per Y5, 149,9 Euro per Y6 e 199,9 Euro per Y7. Interessante anche ricordare che sono in grado di supportare simultaneamente 2 nano sim e 1 micro SDTM all’interno di un solo device.