Huawei presenta i nuovi MatePad T10 e MatePad T10S: schede tecniche e prezzi

Huawei ha annunciato oggi i due nuovi tablet della linea MatePad, i T10 e T10S, che arriveranno nei negozi in quattro configurazioni a partire da 209,90 Euro per MatePad T10s e 159,90 Euro per il T10. Vediamo insieme le specifiche tecniche ed i prezzi.

Huawei MatePad T 10

Display : 9,7 pollici IPS con risoluzione di 1280x800 pixel;

: 9,7 pollici IPS con risoluzione di 1280x800 pixel; Processore : Kirin 710A octa-core (4 core Cortex A73 + 4 core Cortex A53);

: Kirin 710A octa-core (4 core Cortex A73 + 4 core Cortex A53); Sistema operativo : Android 10 Open Source con EMUI 10.1

: Android 10 Open Source con EMUI 10.1 Memoria : 2 gigabyte di RAM + 16/32 gigabyte di memoria interna

: 2 gigabyte di RAM + 16/32 gigabyte di memoria interna Fotocamera posteriore: 5 megapixel

5 megapixel Fotocamera anteriore : 2 megapixel grandangolare

: 2 megapixel grandangolare Audio : due speaker con supporto effetto stereo ed un microfono

: due speaker con supporto effetto stereo ed un microfono Batteria: 5100 mAh. Con 2,8 ore di ricarica garantisce 400 ore in standby

Il dispositivo, nella configurazione con 16 gigabyte di RAM (solo WiFi) sarà disponibile ad inizio ottobre al prezzo di 159,90 Euro. La variante WiFi Only da 32 gigabyte potrà essere acquistata a fine settembre a 179,90 Euro, mentre a 199,90 Euro arriverà quella con supporto LTE.

Huawei MatePad T 10s

Display : 10,1 pollici IPS con risoluzione di 1920x1200 pixel;

: 10,1 pollici IPS con risoluzione di 1920x1200 pixel; Processore : Kirin 710A octa-core (4 core Cortex A73 + 4 core Cortex A53);

: Kirin 710A octa-core (4 core Cortex A73 + 4 core Cortex A53); Sistema operativo : Android 10 Open Source con EMUI 10.1

: Android 10 Open Source con EMUI 10.1 RAM: 2/3GB

2/3GB Storage: 32/64GB

32/64GB Fotocamera posteriore: 5 megapixel

5 megapixel Fotocamera anteriore : 2 megapixel grandangolare

: 2 megapixel grandangolare Audio : due speaker con supporto effetto stereo ed un microfono

: due speaker con supporto effetto stereo ed un microfono Batteria: 5100 mAh. Con 2,8 ore di ricarica garantisce32 ore di chiamata e 9 ore di riproduzione video

Il listino prezzi per le varie configurazioni è il seguente:

3/64GB + LTE: 279,90 Euro

3/64GB, WiFi Only: 229,90 Euro;

2/32GB: 249,90 Euro;

2/32GB: 209,90 Euro.

Le ultime due versioni saranno però disponibili solo ad inizio ottobre. Entrambi i tabletpotranno essere acquistati nelle colorazioni Deepsea Blue presso i brand store, su Amazon e nei negozi d'elettronica di consumo.

Coloro che acquisteranno il MatePad T 10s entro l'11 Ottobre, riceveranno in omaggio il router WiFI AX3 del valore commerciale di 99,90 Euro, 15 gigabyte di Huawei Cloud per tre mesi, un mese di Huawei Music e tre voucher per Huawei Video. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.