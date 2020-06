Huawei presenta il nuovo MatePad con display FullView da 10,4': si parte da 329 Euro

Huawei ha annunciato oggi il nuovo Huawei MatePad, il tablet pensato per offrire un'esperienza di intrattenimento ed apprendimento intelligente, con display FullView da 10,4 pollici con protezione per gli occhi FollowCam.

Basato sul processore Kirin 810, Huawei MatePad è disponibile al prezzo di 329,90 Euro per la versione WiFi Only e 379,90 Euro per quella LTE.

Lo schermo supporta la risoluzione di 2000x1200 pixel a 224ppi, e copre il 70,8% della gamma di colori NTSC. Molto interessante anche la tecnologia proprietaria ClariVu Display Enhancement che regola i dettagli delle immagini e la gamma dinamica attraverso una serie di algoritmi che ottimizzano qualità, saturazione e nitidezza. Il tablet ha anche ottenuto la certificazione TUV Rheinland Low Blue Loght, e supporta Histen 6.0 per la gestione degli effetti sonori stereo 3D.

Il processore Kirin 810 è octa core a 2,27Ghz e gestisce le risorse dall'intelligenza artificiale. La GPU invece è la Mali-G52 che lavora insieme con la GPU Turbo 3.0, mentre l'NVU Da Vinci gestisce l'elaborazione AI.

Infine, la batteria è da 7250 mAh e garantisce un'autonomia importante grazie alle ottimizzazioni. Come sistema operativo invece troviamo Android con l'interfaccia grafica EMUI 10.1. Il dispositivo è ovviamente privo dei Google Mobile Services e delle Google App, ed è dotato degli Huawei Mobile Services.

Per coloro che effettueranno l'acquisto dal 29 Giugno al 31 Luglio Huawei regalerà la base di ricarica wireless a 4 puntine, 15 gigabyte di Huawei Cloud, 3 mesi di Huawei Music e 3 mesi di Huawei Video.