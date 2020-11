Huawei presenta il nuovo programma 'Try & Stay': al via la ricerca dei tester

Huawei Community ha annunciato di aver dato il via alle selezioni che consentiranno a tre membri della community di diventare tester dei prodotti Huawei in uscita sul mercato, attraverso il programma “Try & Stay”.

Per due settimane, coloro che saranno scelti potranno diventare dei veri e propri recensori ufficiali delle ultime novità presentati dal brand. Il primo Device che sarà dato in prova sarà l’Huawei P Smart 2021, la new entry della serie Huawei P Smart, mentre successivamente si aggiungeranno anche le FreeBuds Pro, il Watch GT 2 Pro ed il Mate 40 Pro.

Ai fortunati sarà chiesto di pubblicare sul thread presente su Huawei Community le loro impressioni sui dispositivi, con fotografie, video o tutorial, oltre che una vera e propria recensione del prodotto.

Il topico per candidarsi è questo: basta seguire le procedure presenti al suo interno per mettersi in gioco.

“TRY & STAY è un’iniziativa speciale per tutti gli amanti della tecnologia e del brand; non solo perché dà agli iscritti l’opportunità di provare in esclusiva le tante novità Huawei, ma soprattutto perché ha l’obiettivo di creare un senso di comunità sempre più grande e inclusivo proprio grazie alla partecipazione attiva di ognuno di loro”,commenta Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia.