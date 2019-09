Huawei presenta il nuovo Watch GT 2: più di un orologio per sportivi

Huawei ha annunciato a Monaco anche la nuova generazione della linea di smartwatch. Il Watch GT 2 è basato sul processore proprietario Kirin A1 ed è in grado di offrire un’esperienza utente migliorata ed una durata della batteria senza rivali.

Watch GT 2 è il primo smartwatch di Huawei con schermo in vetro 3D all-in-one, che garantisce un’area di visione più ampia.

Il Watch GT 2 si collega allo smartphone tramite Bluetooth, che consente di ricevere le notifiche fino a 150 metri di distanza.

L’indossabile supporta anche la funzionalità rubrica, che permette di salvare le informazioni di contatto degli amici sull’orologio e quindi trovarle rapidamente. A livello di storage, l’orologio è dotato di un’elevata capacità di archiviazione, al punto che può contenere fino a 500 brani in formato mp3 da ascoltare mentre ci si allena.

La modalità sport è compatibile con quindici sport, di cui otto all’aperto (corsa, camminata, escursionismo, escursionismo, trail running, ciclismo, acque libere, triathlon) e sette indoor (camminata, corsa, ciclismo, nuoto piscina, allenamento libero, macchina ellittica, vogatore). Per tutte le quindici modalità, l’orologio offre il monitoraggio su vasta scala di 190 tipologie di dati.

E’ anche presente un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, che può rilevare la bradicardia e l’insufficienza: gli utenti infatti verranno avvisati se la frequenza è superiore a 100 bpm o inferiore a 50 bpm per più di dieci minuti.

Huawei TruSleep 2.0 migliora la qualità del sonno tramite il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e la qualità della respirazione. Inoltre, utilizzando l’analisi dei big data è in grado di fornire suggerimenti per migliorare il riposo.

E’ presente anche la tecnologia TruRelax, che aiuta ad alleviare lo stress registrando i valori sulla variabilità della frequenza cardiaca, ma è anche presente un sistema che avvisa gli utenti quando stanno seduti da troppo tempo.

Tornando al processore, il Kirin A1 garantisce autonomia elevata. Nei dati ufficiali, Huawei afferma che il Watch GT 2 da 46mm offre due settimane di utilizzo ininterrotto con attivo sia il cardiofrequenzimetro intelligente che le funzioni di notifica delle chiamate. Il modello da 42mm invece negli stessi casi d’uso può durare fino ad una settimana.

Huawei Watch GT 2 sarà disponibile in Italia dal 7 ottobre. La colorazione Matte Black di Huawei Watch GT 2 46mm sarà disponibile al prezzo consigliato di 229€ e la colorazione Titanium Gray di HUAWEI Watch GT 2 46mm sarà disponibile al prezzo consigliato di 199€.

Lo smartwatch si aggiunge ai P30 e P30 Pro presentati qualche minuto fa.