Huawei presenta P Smart 2021: il nuovo smartphone con batteria da 5.000 mAh

Huawei ha annunciato oggi il nuovo P Smart 2021, l'ultimo arrivato della serie P Smart, che è disponibile già in preordine in Italia al prezzo di 229 Euro. Punto forte della scheda tecnica è la batteria da 5.000 mAh, che supporta anche il SuperCharge da 22,5W, ma non mancano gli aspetti interessanti anche per il comparto fotografico.

Huawei P Smart 2021 infatti è caratterizzato da un display FullView da 6,67 pollici, mentre per quanto riguarda la fotocamera è presente una quad camera con intelligenza artificiale che aiuta gli utenti a scattare le fotografie in facilità.

Il modulo infatti è composto da una lente principale da 48 megapixel, accompagnato da una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 129°, obiettivo macro da 2 megapixel e Depth Camera da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece è da 8 megapixel ed è anch'essa basata sull'AI per i selfie.

Fronte software troviamo l'AppGallery preinstallata e l'integrazione con gli HMS che insieme a Petal Search consentono di accedere in maniera rapida ed immediata a tutte le applicazioni.

Il dispositivo è disponibile in preordine da oggi in tre colorazioni (Crush Green, Brush Gold e Midnight Black) al prezzo di 229,90 Euro, presso l'Huawei Store, gli Huawei Experience Store, Amazon e le principali catene d'elettronica.

Coloro che preordineranno Huawei P Smart 2021 entro il 1 Novembre riceveranno le Huawei FreeBuds 3 in omaggio, 3 mesi di Huawei VIP Membership, 3 mesi di abbonamento ad Huawei Video e 15GB su Huawei Cloud per 12 mesi.