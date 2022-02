Huawei presenta il suo primo speaker portatile Sound Joy: prezzi e promo di lancio

Huawei ha voluto fare le cose in grande durante il Mobile World Congress (MWC) 2022 che si sta tenendo a Barcellona. Dopo il lancio italiano del tablet E-Ink MatePad Paper, nuovo modello che punta alla fascia alta del mercato, la società cinese ha presentato anche il suo primo speaker portatile Huawei Sound Joy.

Huawei Sound Joy è il primo altoparlante Bluetooth portatile dell'azienda: in passato abbiamo già visto prodotti come Huawei Sound X, imponente cassa Bluetooth che però necessita di un collegamento diretto alla corrente. Questa volta la casa di Shenzhen punta all’esperienza più versatile possibile, con l’aiuto degli ingegneri francesi di Devialet, responsabili della creazione anche del detto Sound X.

Huawei Sound Joy si presenta con il classico formato da cassa Bluetooth portatile: design cilindrico con quattro altoparlanti e controlli fisici posizionati sia sulla parte superiore, sia sulla parte inferiore. Superiormente si trovano due pulsanti notevolmente grandi per alzare e abbassare il volume, mentre inferiormente si collocano la porta USB-C per la ricarica e diversi pulsanti per accoppiamento bluetooth, attivazione microfono, accensione dispositivo e controllo musica.

In aggiunta, l’altoparlante è classificato IP67, ciò significa che è totalmente a prova di polvere e resistente all'acqua fino a un metro di immersione per 30 minuti. Con la batteria da 8.800 mAh in dotazione, Huawei Sound Joy promette un'autonomia di 26 ore.

Attualmente Huawei Sound Joy è disponibile in Italia al prezzo di lancio di 129,90 Euro. Attenzione però alla promozione iniziale che consente di aggiungere al pacchetto altri dispositivi Huawei in forte sconto: per esempio, sarà possibile aggiungere un secondo Sound Joy per 70 Euro, meno del 50% del prezzo di listino. O ancora, potrete aggiungere – sempre a metà prezzo circa – gli auricolari Huawei FreeBuds 4i, FreeBuds Pro e lo smartwatch Huawei Watch GT2.

