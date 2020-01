Huawei: sempre più probabile l'addio a Google, ma non ad Android

Huawei potrebbe davvero abbandonare Google. Secondo quanto riferito da Futurezone.at, nel corso di un evento con la stampa tenuto a Vienna, un portavoce della società cinese avrebbe lasciato intendere che in futuro Huawei potrebbe abbandonare Google, passando a un sistema operativo proprietario basato comunque su Android.

"Riteniamo che il mondo abbia bisogno di un terzo ecosistema per gli smartphone" ha dichiarato Fred Wangfei, Cuntry Manager di Huawei per l'Austria.

Nello specifico, il colosso asiatico avrebbe comunque intenzione di continuare ad utilizzare Android come sistema operativo, ma con gli Huawei Mobile Services (HMH) al posto dei Google Mobile Services (GMS). "Stiamo intraprendendo questo lungo ed entusiasmante viaggio e facciamo affidamento sui nostri HMS a lungo termine" ha continuato il dirigente. Interessante anche notare come durante l'evento Huawei abbia confermato l'arrivo di Huawei P40 e P40 Pro in Austria ed Europa.

Il portavoce ha affermato che anche in caso di revoca del divieto commerciale da parte degli Stati Uniti l'intenzione sarebbe comunque quella di muoversi verso un OS proprietario. Il motivo è facile da intuire: il produttore di Shenzhen intende "sbarazzarsi" della dipendenza dalla politica americana e creare un terzo ecosistema per gli smartphone da affiancare ad Android ed iOS, basato sul robottino verde e che possa garantire la compatibilità delle app.