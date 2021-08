Huawei ha problemi con i chip Kirin, ma non si arrende: 'La nostra attività continuerà'

Le intenzioni di Huawei dello scorso giugno erano quelle di ritornare a produrre chipset Kirin grazie alle nuovissime fabbriche HiSilicon, possibilmente lanciando la ripresa del brand sul mercato cinese e non solo. Ebbene, ora ci sono brutte notizie: allo stato attuale, ci sono ancora problemi con la produzione dei chip.

Il sito cinese MyDrivers ha riportato le ultime dichiarazioni di Guo Ping, l’attuale Presidente di Huawei: “Il business della telefonia mobile ci ha causato le maggiori difficoltà nella fase attuale. Sappiamo tutti che il chip di un telefono cellulare richiede tecnologia avanzata, dimensioni ridotte e basso consumo energetico”, eppure attualmente i partner della catena industriale stanno ancora subendo tutte le sanzioni poste dagli Stati Uniti, le quali stanno compromettendo la progettazione e produzione dei chip Kirin.

Ora vanno affrontate alcune questioni chiave per superare le restrizioni applicate ancora dall’amministrazione Trump durante la presidenza del tycoon, alla ricerca della tanto desiderata ripresa sul mercato in seguito anche alla scomparsa dalla Top 5 dei marchi smartphone in Cina. Tuttavia, Guo Ping stesso ha affermato che la sopravvivenza dell'azienda non è un problema e non manca fiducia nel business di Huawei: “La nostra attività consumer sopravviverà e non rinunceremo al business della telefonia mobile”.

In effetti, i risultati dati dall’ultima gamma di smartphone Huawei P50 e P50 Pro sono ottimi, dato che la variante Pro è stata giudicata da DxOMark come il miglior dispositivo mobile al mondo per display e fotocamera. Inoltre, la diffusione di HarmonyOS 2 su oltre 40 milioni di dispositivi in meno di due mesi è sorprendente. Riuscirà a mantenere questo trend, continuando a crescere? Staremo a vedere.