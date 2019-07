Huawei stava progettando uno smart speker assieme a Google. Poi il ban ha rovinato tutto

Huawei stava lanciando un nuovo smart speaker. Assieme ad un partner eccezionale, per giunta. Il colosso cinese stava lavorando assieme a Google per fare concorrenza ad Amazon. Poi l'inserimento dell'azienda nella entity list, e il progetto è deragliato completamente.

Il device sarebbe addirittura debuttato all'IFA di settembre, prova che il progetto fosse già estremamente maturo. L'indiscrezione è stata fornita a The Information direttamente da un dipendente di Huawei, che ha parlato sotto anonimato.

L'indiscrezione non è inverosimile, che Google fosse intenzionata a lavorare a stretto giro con partner esterni per portare il suo assistente vocale nel maggior numero possibile di case —nel tentativo di schiacciare quindi la concorrenza di Amazon— è un fatto noto. Peraltro, Google e Huawei hanno già lavorato assieme.

Ora Huawei non può più fare affari e acquistare tecnologia in America. In attesa di una distensione dei rapporti tra USA e colosso cinese, il progetto è da considerarsi sospeso a tempo indefinito. In passato sembrava che una tregua fosse possibile, ma recentemente su Huawei è crollata una nuova bomba: l'accusa di aver fornito tecnologia alla Corea del Nord (forse usando anche componenti made in USA). Se l'informazione venisse confermata, gli effetti sarebbero devastanti.

Né Google, né Huawei hanno commentato la notizia.