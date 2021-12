Huawei pronta a lanciare HarmonyOS 2.0 anche in Europa: quando arriverà?

Il grande successo di HarmonyOS 2 visto in Asia, che lo ha reso il sistema operativo con la crescita d’utenza più rapida di sempre, si replicherà anche in Europa? A quanto pare lo scopriremo non fra molto tempo, dato che Huawei lancerà HarmonyOS 2 nel 2022 sui mercati del Vecchio Continente.

A rivelarlo è stato Derek Yu, rappresentante di Huawei Consumer Business in Romania che, in una recente intervista, ha confermato l’approdo del nuovo sistema operativo proprietario per smartphone in Europa nel corso del prossimo anno. Questa è a tutti gli effetti la prima volta in cui un membro dell’esecutivo della società cinese parla del lancio globale di HarmonyOS.

Egli si è dilungato brevemente affermando che EMUI e Android resteranno attivi fino a quando gli sviluppatori di Huawei non daranno il via libera per il debutto di HarmonyOS 2 sui dispositivi mobili europei. La previsione lato prestazioni è la stessa confermata anche in Cina, ovvero un +10% per qualsiasi telefono compatibile. I test beta dovrebbero avere inizio nel primo trimestre del 2022, mentre manca una data o un periodo indicativo del rilascio graduale in via definitiva. Insomma, non ci resta che attendere pazientemente il suo lancio per capire se anche a noi utenti occidentali riuscirà a garantire un’esperienza positiva.

Sempre à propos di Huawei, in rete sono trapelati i primi render di Huawei Mate V, nuovo smartphone foldable della società.