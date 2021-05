Huawei pronta a lanciare Watch 3 e HarmonyOS 2.0: evento unico il 2 giugno

Huawei si sta preparando per un grandissimo evento che vedrà non solo il lancio di HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario che punta a sfidare il rivale Android, ma anche la presentazione ufficiale della terza generazione di Huawei Watch, a tre anni dall’approdo sul mercato del modello precedente.

La società asiatica ha infatti svelato tramite Weibo che Huawei Watch 3 debutterà nella medesima data di HarmonyOS 2.0, ovvero il 2 giugno 2021. Cosa dobbiamo aspettarci in tale occasione? Per quanto riguarda l’OS fatto in casa, abbiamo già visto alcuni video reali del suo funzionamento su smartphone; Huawei Watch 3, invece, dovrebbe avere grandi novità per i fan del marchio.

Innanzitutto i tipster credono fermamente in miglioramenti significativi del monitoraggio della salute, compresa la misurazione della temperatura corporea. Non mancherà anche il supporto alle eSIM, standard che sta prendendo sempre più piede sul mercato. Inoltre, si parla di un’autonomia eccezionale grazie soprattutto a un’efficienza energetica migliorata. Lato design, infine, non dovrebbero esserci cambiamenti: lo smartwatch sarà circolare, avrà due versioni tra cui scegliere (42 e 46 mm) e cinturini in silicone o in pelle.

Come sistema operativo con ogni probabilità figurerà HarmonyOS 2.0, sancendo così il debutto ufficiale della nuova interfaccia utente e delle funzionalità offerte da Huawei. Solo nelle settimane seguenti, di conseguenza, possiamo aspettarci l’arrivo definitivo anche su smartphone grazie a Huawei P50. Insomma, segnatevi sul calendario la data del 2 giugno perché potrebbe essere un evento estremamente importante per il mondo tech!

Ricordiamo che di recente Huawei ha anche annunciato MateBook 16, FreeBuds 4 e due nuovi monitor.