Huawei pronta per il grande ritorno: la serie P60 sarà presentata al MWC 2023

Già sappiamo che la serie P60 di Huawei è in arrivo sia in Cina che in Europa. Stando ai leak, i nuovi smartphone flagship del produttore cinese saranno lanciati entro il primo trimestre del 2023, ma solo oggi arriva una data certa per l'annuncio dei device. Secondo un nuovo rumor, infatti, Huawei sceglierà il MWC 2023 come cornice per il lancio dei P60.

La conferma, riportata da GizmoChina, arriva da diversi tipster cinesi, che hanno pubblicato quasi in parallelo su Weibo delle indiscrezioni molto simili, secondo cui gli Huawei P60 saranno lanciati al MWC di Barcellona, che si terrà tra il 27 febbraio e il 2 marzo prossimi. Si tratta di una finestra di lancio anticipata rispetto alla strategia solitamente adottata da Huawei, ma la presenza dell'azienda ad una grande kermesse internazionale con un lancio di peso potrebbe far parte della strategia di rilancio di Huawei su scala globale.

Alcuni rumor, poi, confermano delle caratteristiche della serie P60: sicuramente, essa sarà composta da almeno due device, cioè Huawei P60 e P60 Pro. Secondo un leaker, i due smartphone avranno un design molto simile a quello dei predecessori della linea P50, ma monteranno una back cover in pelle arancione o nera, anziché un pannello in plastica, in vetro o in metallo.

Stando ad un altro recente leak, Huawei P60 e P60 Pro avranno tre fotocamere, tra cui un sensore principale Sony IMX888 da 50 MP, un ultra-grandangolo Sony IMX858 da 50 MP e un teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 MP. Anche quest'anno, pare che il produttore cinese punterà tutto sulle fotocamere dei suoi smartphone top di gamma, specie in termini di marketing.

Lato tecnico, invece, un leak sulle specifiche di Huawei P60 Pro ha già confermato che lo smartphone avrà un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, che potrebbe essere montato anche dal modello "vanilla" del flagship Huawei. In entrambi i casi, comunque, il chip non avrà un modem 5G, ma sarà limitato alla connettività LTE.

Lo schermo di Huawei P60 Pro sarà un pannello OLED da 6,6" con refresh rate a 120 Hz e risoluzione a 1440p. La batteria del device, per concludere, sarà una cella da 5.000 mAh con supporto per il fast charging cablato a 100 W e wireless a 50 W.