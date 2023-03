Huawei pronta a scorporare tutto il settore smartphone? Spunta l'ipotesi Honor

La storia si ripete: dopo la vendita di Honor da parte di Huawei, che ha fatto della prima, fino al 2020 un sub-brand della seconda, un marchio indipendente, pare che ora il colosso cinese sia pronto a scorporare dal suo conglomerato un'altra divisione. Infatti, l'intera Business Unit Consumer Electronics di Huawei potrebbe diventare indipendente.

La notizia arriva da GizmoChina, che a sua volta cita delle fonti dirette provenienti dalla Cina. Secondo queste ultime, Huawei vorrebbe scorporare parte delle sue operazioni, in particolare quelle della Business Unit dedicata all'elettronica di consumo, facendone un nuovo marchio, oppure devolvendo parte delle sue ricerche ad altre compagnie strettamente legate alla stessa Huawei, come l'ex-brand Honor.

In particolare, Honor dovrebbe ricevere in "eredità" la ricerca e lo sviluppo sugli smartphone Huawei, che così dovrebbero subire un rebranding ed essere proposti, nei prossimi mesi, come dei prodotti targati Honor. In altre parole, quello che un tempo era un sub-brand della maggiore azienda telefonica cinese potrebbe infine "mangiarsi" quest'ultima.

Se davvero dovesse dire addio alla branca Consumer Electronics, che comprende gli smartphone, i tablet e tutti i device indossabili della compagnia, Huawei rimarrebbe uno scheletro quasi vuoto, sia in termini di operatività effettiva che di volumi di vendite, mentre il grosso del suo lavoro (e dei suoi introiti) dovrebbe essere trasferito a Honor o ad un nuovo brand formalmente indipendente da quest'ultima ma intimamente legato al suo organigramma.

Difficile dire perché Huawei voglia operare un cambiamento simile, anche se è probabile che dietro a questa mossa vi siano le sanzioni americane verso Pechino e, in particolare, il timore di un ban totale di Huawei sul territorio statunitense e, potenzialmente, su quello europeo. Al contempo, è pressoché impossibile prevedere i risvolti di una simile operazione di mercato: all'atto pratico, Huawei cederà i business come i notebook, i PC desktop, i tablet e gli smartphone ad altre compagnie, ma continuerà ad occuparsi di software come HarmonyOS e Euler, nonché di tutte le sue ricerche sul Metaverso, sul 5G e sul 6G.

Privata del comparto hardware, però, Huawei potrebbe operare in netta perdita o con margini di guadagno ridotti all'osso, che potrebbero pregiudicarne la tenuta sul mercato e, infine, facilitarne la scomparsa per assorbimento da parte di un'altra azienda, magari la stessa Honor. Il tutto, ovviamente, ammesso che i rumor cinesi siano veri.