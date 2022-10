Huawei, il prossimo smartphone pieghevole in arrivo tra pochi giorni

A pochi giorni dall'annuncio della EMUI 13, torniamo a fare riferimento alle novità di casa Huawei. Infatti, tutto fa pensare che sia vicino il reveal di un nuovo smartphone pieghevole del brand.

Più precisamente, secondo quanto riportato da PhoneArena e Gizchina, la giornata da segnare sul calendario è quella del 2 novembre 2022. In parole povere, si fa riferimento al mercoledì della settimana che segue quella in cui è stata pubblicata questa notizia. Insomma, mancano pochi giorni al "momento clou".

Quali sono i rumor relativi a ciò che verrà presentato? Secondo le più recenti indiscrezioni emerse sul Web, lo smartphone si chiamerà Huawei Pocket S. Sembra che il processore potrebbe essere lo stesso di Huawei P50 Pocket, ovvero un Qualcomm Snapdragon 888 4G. Per il resto, si conoscono ben pochi dettagli, se non che potrebbe esserci quattro diverse colorazioni: verde, rosa, giallo e blu.

In calce alla notizia potete in ogni caso trovare delle presunte foto del foldable, legate alla certificazione TENAA. I rumor relativi al prossimo smartphone pieghevole di Huawei si riveleranno effettivamente veritieri? Staremo a vedere: non manca poi così tanto al succitato 2 novembre 2022.

Per il resto, ricordiamo che di recente si è fatto riferimento all'arrivo in Europa di Huawei Watch D.