Huawei punta sul fitness: presentato il nuovo smartwatch Huawei Fit 2 con design rinnovato

Poco dopo aver presentato Huawei Band 7, Huawei ha anche svelato il nuovo modello della linea Watch Fit, Huawei Watch Fit 2 che mira a “ridefinire il concetto di smartwatch”.

Si tratta di uno smartwatch entry-level con design rinnovato ed un’esperienza di monitoraggio della salute migliorata.

Lo schermo, rettangolare da 1,74 pollici, è costellato da uno speaker che rende facile pergli utenti rispondere alle chiamate via Bluetooth senza prendere in mano lo smartphone. Presenti anche tantissime opzioni per la salute, tra cui il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue, passando per la misurazione del sonno. Per i corridori è presente anche il GNSS Dual band a cinque sistemi che aumenta la precisione della traiettoria degli spostamenti, mentre la modalità Sport Field traccia il chilometraggio ed il ritmo in maniera ancora più precisa.

Huawei ha anche parlato delle funzionalità per il miglioramento del benessere, tra cui Healthy Living Management che crea un piano unico includendo i passi e l’assunzione di acqua, oltre che altre inforamzioni fondamentali. Chiaramente, lo smartwatch può anche tracciare il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno del sangue, ed aiuta a ridurre lo stress.

Per dare personalità anche ai giovani, sono presenti tantissime watch faces che si abbinano ai vari stili e esigenze.

Huawei Watch Fit 2 Active Edition riprende invece il design della precedente generazioni, nei colori colori Sakura Pink, Isle Blue e Midnight Black, mentre Huawei Watch Fit 2 Classic Edition è disponibile in Nebula gray e Moon White. Watch Fit 2 Elegant Edition, infine, offre Silver Frost e Premium Gold come colorazioni. Gli utenti comunque potranno scegliere tra cinturini in morbido e confortevole silicone, elegante pelle o cinturino milanese.

Huawei Watch Fit 2 Active Edition e Classic Edition sono disponibili su Huawei Store da oggi rispettivamente a 149 Euro nelle colorazioni sakura pink e midnight black ed a 179 Euro in Nebula Grey e Moon White. L’Elegant Edition negli stili milanese gold e premium gold saranno disponibili da fine giugno a 249 Euro.

Come sempre, Huawei propone anche delle promozioni di preordine esclusive: effettuando il preorder fino al 7 Giugno è possibile approfittare dell’offerta “deposit expansion” con sconto di 30 Euro sul prezzo finale anticipando 10 Euro in fase di preordine. In omaggio anche la bilancia Huawei Scale 3 e 3 mesi di membership Huawei.