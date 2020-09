Huawei punta sull'Europa ed Italia: in arrivo un nuovo flagship store nel Bel Paese

Nel corso del breve keynote tenuto quest'oggi all'IFA di Berlino, Huawei ha voluto rinnovare il proprio impegno in Europa, annunciando degli importanti investimenti nel Vecchio Continente. La strategia prevede l'apertura, nei prossimi mesi, di otto nuovi flashsip store e l'assunzione di centinaia di persone.

Uno dei flagship store aprirà i battenti anche in Italia, dove nel 2017 è stato inaugurato il primo Store Europeo. Negozi simili però vedranno la luce anche in Spagna, Francia, Belgio, Germania e Regno Unito.

Sempre in Europa, Huawei ha annunciato l'inaugurazione di 42 Experience Store, allo scopo di creare sempre più punti di contratto tra brand, prodotti e clienti. Interessante anche la parte sui posti di lavoro: la società cinese nei prossimi mesi potrà offrire centinaia di posti di lavoro, che si andranno ad aggiungere a quelli già creati.

“Negli ultimi mesi, la nostra priorità è la sicurezza delle persone, quindi, per quanto possibile, evitiamo di viaggiare. Ma ritenevamo importante mantenere i nostri impegni con IFA 2020, uno degli eventi Europei del settore a cui siamo più legati”, ha dichiarato Walter Ji, vice president consumer business group delle divisione Western Europe. “82 miliardi di dollari investiti in Ricerca e Sviluppo nell’ultimo decennio, per continuare a promuovere l’innovazione. Huawei è al quinto posto assoluto nella classifica di investimenti industriali in R&S in Europa nel 2019. Un impegno che cresce giorno dopo giorno.”

Il keynote è stata anche l'occasione per sottolineare nuovamente il successo di AppGallery, che è il terzo app store al mondo con 1,6 milioni di sviluppatori registrati.