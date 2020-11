Huawei, la quota nel mercato smartphone globale calerà al 4% nel 2021?

Secondo gli ultimi studi svolti dagli analisti di TrendForce, il gigante di Shenzhen Huawei probabilmente dovrà affrontare un forte calo della sua quota nel mercato globale degli smartphone nel 2021: a causa delle sanzioni statunitensi, infatti, il produttore cinese dovrebbe arrivare infine a rappresentare soltanto il 4% dei dispositivi nel mondo.

Come ripreso anche dai colleghi di Business Standard, Huawei dovrebbe mantenere il 14% della quota di mercato per fine 2020, ma nel corso del 2021 dovrà aspettarsi un crollo fino al 4% a causa delle continue restrizioni da parte dell’amministrazione Trump e dei dubbi da parte di tanti paesi tra cui Regno Unito, Svezia e pure l’Italia. Secondo lo studio di TrendForce, gli altri produttori di smartphone cinesi come Xiaomi, Oppo, etc. trarranno vantaggio dalla situazione attuale di Huawei per riempire la quota di mercato vacante, con la ormai indipendente Honor possibilmente pronta a competere in modo più aggressivo per lo spazio lasciato libero per il prossimo anno.

Quale potrebbe essere la risposta del colosso cinese per evitare di rendere queste analisi realtà? L’idea di continuare a offrire dispositivi degni di nota come l’ultimo top di gamma Huawei Mate 40 Pro da noi recensito di recente, simbolo di un tentativo di far fronte alla pressione statunitense. La prima possibilità di rilancio potrebbe essere la nuova serie flagship P50 attesa per la prima metà del 2021. Sarà interessante vedere cosa cercherà di portare sul mercato l’azienda asiatica il prossimo anno.

Altra domanda che sta incuriosendo i fan del marchio e non solo riguarda la partnership tra Huawei e il colosso delle lenti Leica: secondo alcuni rumor recenti, infatti, essa sarebbe giunta al termine. I rappresentanti dei due marchi, però, avrebbero negato queste voci.