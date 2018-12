Huawei da record: 200 milioni di smartphone spediti nel 2018, anche senza il mercato USA

Il 2018 sarà un anno da ricordare per Huawei. Il produttore cinese di smartphone ha infatti raggiunto i 200 milioni di smartphone spediti, un numero enorme, che conferma il trend di crescita degli scorsi anni.

I numeri dell’azienda cinese sono da capogiro, soprattutto se si considera il recente passato. Nel 2017 infatti le spedizioni si sono fermate a quota 153 milioni; in un mercato in contrazione e sempre più saturo come quello della telefonia, una crescita di questo tipo non era affatto scontata. A fare da volano sono stati smartphone di successo come la gamma P20 e Mate 20, ma anche in prodotti Honor hanno fatto la loro parte, soprattutto Honor 10 e Honor 10 View. Se la fascia alta ha contribuito molto ad aumentare gli introiti e soprattutto a migliorare l’immagine del brand, quella media ha fatto numeri altrettanto importanti, basti pensare che la sola gamma Nova ha venduto oltre 65 milioni di unità da quando è stata creata.

Non va inoltre dimenticato che gli attriti tra Cina e Stati Uniti, insieme al recente arresto della CFO Meng Wanzhou in Canada, ha posto forti limitazioni alle vendite in territorio americano. Nonostante questo, Huawei è riuscita comunque a portare a casa un anno da record, vedremo se i recenti avvenimenti porteranno conseguenze sul 2019, anno che potrebbe sancire la definitiva consacrazione del brand.