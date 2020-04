Huawei regala Huawei Video ed Huawei Music fino al 26 Aprile

Huawei ha annunciato che sarà disponibile per altre due settimane la promozione che permette agli utenti di godere gratuitamente di tre mesi di abbonamento gratuito ad Huawei Music e due mesi di Huawei Video. L'offerta sarà accessibile fino al 26 Aprile per tutti i nuovi iscritti.

Huawei Music è il nuovo servizio di di streaming musicale della società di Shenzen che consente di godere di oltre 50 milioni di brani ed 1,2 milioni di album. Come sottolinea Huawei, è l'equivalente di 300 anni di musica non stop, che può essere ascoltata in streaming senza alcuna interruzione publicitaria.

Su Huawei Video invece sono presenti 50.000 titoli tra cui serie italiane ed internazionali, grandi film di successo, cortometraggi, news, sport e documentari. I contenuti premium sono disponibili in abbonamento mensile, ma sarà anche possibile acquistarli singolarmente, mentre per quanto riguarda le news ed alcuni contenuti di intrattenimento è garantita la visione a titolo gratuito sempre.