Huawei regala powerbank agli utenti in fila davanti agli Apple Store per iPhone XS

Come da protocollo, davanti agli Apple Store di tutto il mondo già da qualche ore sono cominciate le code degli utenti in attesa dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Plus. In campo però è scesa anche Huawei, attraverso una mossa di marketing che ha divertito molti, ma che è anche stata apprezzata dagli stessi utenti.

Il produttore asiatico infatti ha inviato alcuni rappresentanti davanti all'Apple Store di Singapore per regalare loro dei powebank. Il blitz, se così si può definire, è stato effettuato alle ore 23:00 locali, un'ora prima dell'apertura dello Store.

Huawei, parlando con CNET, ha confermato il tutto. Un portavoce ha dichiarato che si è trattato di un modo amichevole per "offrire sollievo dopo un'estenuante attesa". Ai presenti sono stati distribuiti oltre 200 powerbank Huawei Supercharge da 10.000 mAh, che a giudicare dalla capacità delle batterie dei nuovi iPhone XS, garantiscono più di un ciclo di ricarica completo.

Simpatico anche il claim presente sulla confezione delle batterie portatili, su cui Huawei ha inserito la tagline "ecco una power bank, ne avrai bisogno. Per gentile concessione di Huawei".

La mossa arriva a qualche giorno di distanza dal post pubblicato dal reparto marketing di Huawei sulla pagina ufficiale Facebook di Huawei Mobile, che secondo molti sarebbe un attacco nemmeno tanto indiretto alle batterie dei nuovi melafonini.

E se gli utenti Apple in fila avranno sicuramente apprezzato il gesto, non si può dire lo stesso per i clienti Huawei, che attraverso i social hanno espresso tutto il disappunto per un regalo che viene venduto a 72 Dollari.