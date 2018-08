Huawei è la regina del notch: dati di vendita superiori a qualsiasi altra azienda

Qualche giorno fa vi abbiamo dato la notizia del sorpasso effettuato da Huawei ai danni di Apple, che ha permesso alla compagnia asiatica di diventare il secondo produttore di smartphone a livello mondiale. Per Huawei, però, c'è un altro dato incoraggiante, che sicuramente farà sorridere i dirigenti ed analisti.

Stiamo parlando dei dispositivi con il tanto criticato notch, che è stato introdotto da Apple lo scorso settembre con iPhone X e ripreso in quasi tutti gli smartphone top di gamma.

In totale, nel primo semestre dell'anno sono stati venduti 86,1 milioni di dispositivi con il notch. Huawei, complessivamente ha distribuito più di 100 milioni di smartphone dall'inizio del 2018, e circa un quarto di questi includerebbero il notch. Ciò pone Huawei al primo posto in questa particolare classifica.

Il DigiTimes, nel riportare questo interessante dato, riferisce anche delle statistiche curiose sui pannelli degli smartphone. Gli schermi LCD a-Si, inclusi negli schermi Oxide, hanno rappresentato il 42 per cento delle distribuzioni totali a livello mondiale nella prima metà dell'anno, a 390 milioni di unità. I pannelli LCD LTPS, invece, detengono una quota di mercato del 36 per cento a 340 milioni di unità vendute, mentre i 200 milioni di schermi AMOLED distribuiti nello stesso periodo rappresentano solo il 21 per cento del mercato.