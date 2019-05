Huawei registra il marchio 'Ark OS', l'alternativa ad Android è in arrivo?

Nonostante la richiesta d'incostituzionalità avanzata nei confronti del Governo Americano, Huawei sta parallelamente lavorando all'alternativa di Android per evitare di farsi trovare impreparata ad un'eventuale conferma del ban e quindi la revoca della licenza.

Come rilevato da alcuni siti, il gigante cinese ha già provveduto a presentare le richieste di brevetto per il nome del sistema operativo. Nella lista figurano Huawei ARK OS, Huawei ARK, ARK e ARK OS.

Le richieste di licenza ancora non sono state approvate, e sono depositate presso l'EUIPO, l'organo europeo che si occupa della certificazione delle licenze e brevetti. Per la compagnia di Shenzhen si tratta di una scelta puramente precauzionale, in quanto in Europa la popolarità del marchio Huawei è cresciuta in maniera importante negli ultimi anni, al punto che è diventato uno dei mercati più importanti in cui i propri smartphone hanno riportato dati di vendita probabilmente ben al di sopra delle aspettative.

A quanto pare, inizialmente Huawei aveva intenzione di lanciare un proprio sistema operativo solo per il mercato cinese, come software multipiattaforma. La situazione però negli ultimi giorni è cambiata ed il ban di Donald Trump e la revoca della licenza di Android (poi sospesa per 90 giorni) hanno spinto la compagnia cinese ad estendere il progetto anche al mercato internazionale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il debutto del sistema operativo dovrebbe avvenire entro fine anno.