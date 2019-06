Huawei riduce la produzione di smartphone? L'azienda smentisce tutte le voci

Huawei non ha mai nascosto le proprie ambizioni di diventare il primo produttore di smartphone al mondo, ai danni di Samsung. Il colosso cinese di recente ha superato Apple al secondo posto nella classifica generale, ma il ban di Trump potrebbe frenare in maniera importante i piani della società di Shenzhen.

In tal senso, secondo alcuni rapporti emersi in rete, Huawei avrebbe ridotto la produzione dei propri smartphone.

E' innegabile che a pesare nella decisione sia stato il ban di Donald Trump, che tramite il provvedimento di qualche settimana fa ha formalmente inserito la compagnia cinese in una black list che non le permette di lavorare con aziende americane. Il ban ha pesato anche a livello politico sulle scelte di varie compagnie che negli ultimi tempi hanno collaborato con Huawei: ad esempio Google ha revocato la licenza Android prima di ripristinarla in via momentanea a seguito della sospensione di 90 giorni dell'ordine.

La società però ha già svelato di avere un piano di riserva, almeno per quanto riguarda il software, e sta preparando un sistema operativo proprietario da lanciare entro la fine dell'anno.

Non sappiamo se ad oggi sia previsto un calo delle vendite di smartphone Huawei, ma la scelta di ridurre la produzione va sicuramente verso questa direzione. Ovviamente i dirigenti non hanno diffuso alcun tipo d'indicazione a riguardo.



Aggiornamento 11:32 - Huawei ha smentito le indiscrezioni. In uno statement diffuso qualche istante fa, la società cinese "smentisce queste affermazioni. I nostri livelli di produzione a livello globale sono normali, e non sono state apportate modifiche in alcuna direzione".