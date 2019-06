Huawei, rimosse le pubblicità dalla lockscreen degli smartphone

La scorsa settimana molti possessori di smartphone Huawei hanno segnalato la presenza di annunci pubblicitari di Booking.com nella lockscreen dei propri dispositivi. Huawei a seguito delle proteste degli utenti è corsa ai ripari ed ha annunciato la rimozione delle pubblicità.

La società ha infatti affermato che si è trattato di un errore che ha avuto un effetto negativo sull'esperienza d'utilizzo degli smartphone. Un portavoce si è anche scusato per l'inconveniente ed ha dichiarato che il produttore continuerà ad impegnarsi per fornire migliorare i propri dispositivi e servizi.

Al contempo sono anche emerse novità sugli spot. Huawei infatti ha rivelato che gli annunci venivano mostrati dalle persone che avevano come sfondo della schermata di blocco uno dei paesaggi preinstallati negli smartphone. La rimozione degli annunci è avvenuta a livello server, il che vuol dire che non sarà necessario alcun passaggio per applicare la modifica.

Secondo quanto riferito, i banner di Booking.com sono stati mostrati su diversi modelli di smartphone dell'azienda, tra cui il P20, P20 Lite, P20 Pro ed alcuni dispositivi Honor come Honor 10 ed Honor 20. Segnalazioni sono arrivate da Regno Unito, Irlanda, Sud Africa, Paesi Bassi, Germania e Norvegia. Ad oggi non sembrano essere giunte dal nostro paese.

In un primo momento Huawei aveva smentito il tutto, affermando che "non si trattava di una nostra iniziativa" ed invitando gli utenti a verificare l'eventuale attivazione della feature tramite le impostazioni di app di terze parti. In molti però hanno fatto notare che le pubblicità venivano mostrate da Booking.com, che figura tra le app preinstallate.