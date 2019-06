Huawei: rinviato il lancio dello smartphone pieghevole Mate X

Huawei ha da poco annunciato il rinvio del proprio smartphone pieghevole, il Mate X. La notizia è stata riportata in anteprima dal Wall Street Journal, secondo cui il dispositivo dovrebbe essere disponibile a Settembre 2019 e non a giugno, come inizialmente previsto.

La decisione è stata confermata anche da Vincent Peng, il vice presidente di Huawei, il quale ha affermato che la scelta è da imputare ad alcune ragioni legate alla progettazione del telefono.

Come spiegato dal dirigente, infatti, il colosso cinese ha deciso di prendersi del tempo extra per migliorare ulteriormente lo schermo pieghevole di Huawei Mate X.

Ancora una battuta d'arresto quindi per la tecnologia pieghevole, che appare sempre più lontana dal mercato reale anche alla luce dei continui rinvii che hanno interessato quello che dovrebbe essere il principale competitor del Mate X, il Galaxy Fold di Samsung.



Al momento non sappiamo se in fase di test Huawei abbia riscontrato qualche tipo di problema con il dispositivo, come fatto da Samsung, oppure se proprio l'esperienza del colosso coreano sia servita da tesoro per il colosso di Shenzhen, che ha voluto fugare qualsiasi tipo di incognita e dilemma rinviandolo direttamente di tre mesi.



La nuova data di lancio ancora non è stata annunciata in via ufficiale, e maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi mesi.