Huawei: riparte la rete d'assistenza in Italia, con tanti nuovi servizi

In occasione della riapertura dei Customer Service Center di Milano, Roma e Catania, Huawei ha voluto dimostrarsi ancora una volta vicina ai propri clienti con un'ampia serie di servizi d'assistenza per i propri clienti.

A partire dal 25 Maggio presso i Huawei Customer Service Center di Milano, Roma e Catania sarà possibile prenotare la riparazione dei propri dispositivi su appuntamento, in totale sicurezza, con personale dedicato e altamente specializzato. Usufruire del servizio è molto semplice: basterà prenotare tramite app Supporto, sito ufficiale Huawei o servizio clienti gratuito all’800-191435 (disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21, eccetto festività). Una volta confermato l’appuntamento ed eseguito il backup dei dati, sarà sufficiente recarsi presso il Centro Assistenza il giorno concordato e ricevere una riparazione veloce e di alta qualità.

Per chi non volesse attendere in reception la riparazione, è previsto, inoltre, un servizio di drop off con restituzione gratuita a domicilio, grazie al quale i clienti riceveranno il proprio device riparato direttamente a casa propria. Tutti i prodotti inviati in assistenza verranno sanificati al termine della riparazione e prima della restituzione, per garantire al cliente la massima sicurezza. La soluzione è disponibile in tutti i centri di assistenza, il cui elenco è disponibile a questo indirizzo.

Una soluzione interamente contactless è invece già a disposizione degli utenti da qualche tempo: il servizio gratuito di ritiro e riconsegna a domicilio, disponibile tramite app Supporto e sul sito dedicato. Anche in questo caso prenotare il servizio richiede pochi e semplici passi: sarà sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. Una volta completata la riparazione a seconda delle condizioni di garanzia, il device sarà consegnato all’indirizzo segnalato, senza alcun costo di trasporto per il consumatore.

Infine, come ulteriore supporto a tutti coloro che ogni giorno scelgono Huawei, l’azienda ha esteso gratuitamente fino al 15 giugno 2020 tutte le garanzie dei dispositivi che terminano tra il 15 marzo e il 14 giugno 2020.