Huawei, ripristinate le relazioni commerciali con Qualcomm: tornano gli Snapdragon?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, ripreso dalla stampa cinese, Qualcomm sarebbe vicina ad ottenere il via libera a riallacciare i rapporti commerciali con Huawei, per la fornitura dei chip.

A questo punto si fa sempre più largo l’ipotesi che vuole Huawei pronta ad utilizzare nuovamente i processori targati Qualcomm nei prossimi smartphone in arrivo sul mercato, dal momento che non è più in grado di produrre i propri chip HiSilicon Kirin presenti in alcuni dispositivi già disponibili da tempo nei negozi.

La novità arriva a poche ore dai rumor sulla vendita di Honor, che è stata al centro di varie indiscrezioni. Le ultime voci riferiscono che Huawei avrebbe venduto Honor per un importo vicino ai 15,2 miliardi di Dollari ad un consorzio cinese guidato da Digital China ed il governo di Shenzhen.

Con questo via libera, si alleggerisce ulteriormente il ban degli USA, dopo che il Dipartimento del Commercio ha dato il via libera anche ad altre società perdonare a commercializzare con il produttore cinese, tra cui Intel, AMD, Samsung, Sony e MediaTek.

E’ probabile però che l’ok da parte del Dipartimento del Commercio sia arrivato a patto che le vendite non riguardino i prodotti da usare in dispositivi che si basano sulla rete 5G.