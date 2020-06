Huawei, risolto il problema degli indossabili: aggiornata l'app Health

Nella recensione di Huawei Watch GT 2e, pubblicata a fine maggio 2020, avevamo portato a galla un problema riscontrato dagli utenti che provavano a configurare gli indossabili dell'azienda cinese con uno smartphone Android non appartenente al gruppo Huawei/Honor. Ebbene, ora sembra che tutto sia stato risolto.

In parole povere, per motivazioni legate al ban inflitto alla società cinese da parte degli Stati Uniti d'America, non era possibile scaricare l'ultima versione degli Huawei Mobile Services (più precisamente dell'app HMS Core) dal Play Store di Google. Questo aveva creato un po' di inconvenienti, visto che Huawei Health, l'app che serve per gestire i dispositivi indossabili dell'azienda, non funzionava senza la versione più recente di HMS Core.

In particolare, a schermo compariva questa scritta: "Huawei Health richiede una versione più recente di Huawei Mobile Services (4.0.0 o versioni successive) per funzionare correttamente. Scarica l'ultima versione in HUAWEI AppGallery". Provare a installare gli HMS dal Play Store non serviva a nulla: il messaggio non spariva.

L'unico metodo per risolvere era quello di scaricare l'APK di Huawei AppGallery dal sito ufficiale e utilizzare lo store dell'azienda cinese per installare l'ultima versione di HMS Core. Ovviamente, la notizia ha fatto il giro del mondo (ne ha parlato anche TechRadar). Noi ne avevamo già parlato su queste pagine a febbraio 2020.

Per fortuna, il propagarsi della notizia sembra aver portato Huawei a correre ai ripari. Infatti, oggi 25 giugno 2020 abbiamo provato a effettuare nuovamente la prima configurazione di un indossabile dell'azienda cinese con uno smartphone Android senza HMS e tutto ha funzionato senza problemi. Ci è bastato scaricare Huawei Health dal Play Store (o dall'App Store).

Dando un'occhiata alla pagina dell'app sui negozi digitali di Google e Apple, apprendiamo che l'applicazione è stata aggiornata il 13 giugno 2020 (perlomeno nella versione per Android). La descrizione dell'update è semplicemente "bug fix", quindi è molto probabile che tutto sia stato risolto in quell'occasione.

Insomma, sembra proprio che finalmente l'azienda cinese sia riuscita a risolvere l'inconveniente.