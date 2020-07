Huawei, la risposta alla questione dell'esclusione dalla rete 5G in UK

Dopo le indiscrezioni di qualche settimana fa, alla fine il Regno Unito ha deciso che dopo il 31 dicembre 2020 gli operatori britannici non potranno più comprare apparecchiatura legata alla rete 5G da Huawei. C'è anche l'obbligo di rimuovere l'apparecchiatura già presente entro il 2027.

La notizia sta facendo il giro del mondo ed è stata riportata anche da Reuters e da molte altre fonti internazionali. La risposta di Huawei non si è fatta di certo attendere: vi lasciamo di seguito lo statement ufficiale inviatoci dall'azienda in merito alla decisione del Governo Britannico di escludere la società cinese dalle forniture per la rete 5G.

"La deludente inversione di rotta del governo britannico è stata da quest'ultimo giustificata con riferimento alle sanzioni imposte dal governo statunitense, sebbene non supportate da prove, e non ad alcuna violazione da parte di Huawei. In tal modo, il governo degli Stati Uniti potrebbe ridurre la varietà dell'offerta nel mercato dei fornitori, danneggiando l'economia digitale europea e minando la sovranità digitale dell'Europa, che include la libertà di scegliere i propri fornitori. Ciò mette anche a repentaglio la cooperazione globale, con un conseguente innalzamento dei prezzi e un'inferiore qualità per i consumatori. Huawei continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per fornire ai propri clienti i migliori servizi e soluzioni e ridurre al minimo l'impatto delle sanzioni statunitensi.

Ci aspettiamo che il governo italiano prosegua il suo processo di digitalizzazione sulla base di criteri di sicurezza obiettivi, indipendenti e trasparenti per tutti i fornitori, preservando la diversità e la concorrenza nel mercato. Confermiamo la nostra piena volontà di collaborazione con le autorità italiane e i nostri clienti per raggiungere i più alti standard di sicurezza IT in Italia e fornire le migliori soluzioni tecnologiche".