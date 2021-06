Huawei ritorna a produrre chipset Kirin: HiSilicon si prepara per i modelli del 2022

Huawei potrebbe avere qualche sorpresa sia per i suoi fan che per i suoi detrattori. Dopo ormai anni di pressioni continue dovute dalle restrizioni attuate dagli Stati Uniti, ora il colosso cinese sembrerebbe intenzionato a tornare sotto la luce dei riflettori avviando la produzione di nuovi chip Kirin nelle nuovissime fabbriche HiSilicon.

Secondo quanto riportato da HuaweiCentral, già nel 2019 la società di Ren Zhengfei aveva iniziato a lavorare sul progetto “HiSilicon Factory”, ovvero una fabbrica situata a Wuhan realizzata e finanziata direttamente da Huawei per riuscire a diventare completamente autonoma lato produzione chip. L’idea era nata ancora prima dei ban da parte degli Stati Uniti e il conseguente divieto di richiedere la produzione di microcircuiti alla casa taiwanese TSMC, ma solo prossimamente vedrà i suoi primi frutti maturare.

L’azienda del Dragone quindi a partire dal prossimo anno potrebbe riproporre i suoi chip Kirin sui suoi smartphone e tablet, forte dell’investimento pari a 1,8 miliardi di yuan su tale fabbrica, specializzatasi nella produzione di microcircuiti e moduli di comunicazione ottica. Sempre a Wuhan, tra l’altro, si trova lo Huawei Research Institute ove i dipendenti stanno lavorando assiduamente per sviluppare chip HiSilicon, radar laser per auto e apparecchiature per le telecomunicazioni.

I piani di Huawei sembrano essere quindi ben definiti e vedrebbero pure l’inclusione del settore automotive su cui sempre più giganti del mondo tech stanno puntando. Considerate le tempistiche, ovviamente non vedremo alcun chip Kirin su Huawei P50 che, secondo le ultime indiscrezioni, giungerà invece con chipset Qualcomm Snapdragon 888 senza però il modem 5G incluso.

A proposito di Huawei P50, un messaggio criptico ha rivelato la sua possibile data di lancio.