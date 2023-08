Huawei: il ritorno? I prossimi smartphone avranno modem 5G proprietari

Nonostante il ban americano, diversi smartphone Huawei potrebbero avere il 5G a partire dai prossimi mesi. Ciò sarà possibile grazie ad una partnership tra Huawei e OPPO lanciata a dicembre 2022, i cui frutti sembrano però essere in arrivo solo verso la fine del 2023, con la nuova generazione di flagship del colosso cinese.

Stando a quanto riporta GizmoChina, sul sito web della certificazione Bluetooth SIG sono comparsi ben cinque nuovi smartphone 5G di Huawei, che per il momento sono ancora del tutto sconosciuti al pubblico. I cinque codename dei device sono i seguenti:

Huawei ADA-AN00

Huawei PSD-AN00

Huawei ADA-TN00

Huawei BLK-AN00

Huawei BLK-TN00

La particolarità dei cinque smartphone, come si evince dalla lettera "N" nel loro nome, è la compatibilità con la connettività 5G. Fino ad ora, i codename dei device Huawei hanno sempre adottato i suffissi "L", "TL" o "AL", che indicavano che si trattava di dipositivi che supportavano unicamente la connettività 4G, in virtù del ban delle esportazioni dei modem 5G di Qualcomm verso la Cina (e verso Huawei e ZTE in particolare).

Parallelamente, è il database del Bluetooth SIG ha svelato che le serie di smartphone Huawei Nova 13, Nova 14 e Nova 15 sono in arrivo sul mercato: anche queste ultime supporteranno il 5G e saranno disponibili nelle versioni vanilla, Pro e Ultra. I modem dei dispositivi Huawei dovrebbero essere stati realizzati a partire da tecnologie proprietarie e di OPPO e con la collaborazione del chipmaker cinese SMIC, che li produrrà con il suo nodo N+1 a 7 nm. Resta ovviamente da verificare se questi chip saranno paragonabili a quelli di Qualcomm in termini di qualità e prestazioni.