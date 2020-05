Huawei e Samsung potrebbero lanciare dei pieghevoli meno costosi nel 2020

Arrivano delle indiscrezioni interessanti relative al mondo degli smartphone pieghevoli: Huawei e Samsung starebbero lavorando su nuovi modelli, tra l'altro meno costosi del solito, da far uscire durante il 2020.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Authority, l'azienda cinese potrebbe lanciare un nuovo smartphone pieghevole entro la fine dell'anno. Tuttavia, questa volta sembra che Huawei voglia lanciare il dispositivo a un prezzo inferiore ai 2599,90 euro richiesti per portarsi a casa Mate Xs, smartphone che abbiamo recensito qualche settimana fa. Vi ricordiamo che all'estero è uscito anche il pieghevole chiamato Mate X. In ogni caso, il form factor del nuovo pieghevole sarebbe "a conchiglia", simile a quello che abbiamo già visto con Samsung Galaxy Z Flip e Motorola RAZR.

Insomma, entro fine 2020 potremmo assistere a una "battaglia" a chi riesce a immettere sul mercato uno smartphone pieghevole al minor prezzo possibile. Infatti, si vocifera che anche Samsung stia pensando di lanciare Galaxy Fold Special Edition a un prezzo di 1099 dollari (vi ricordiamo che in Italia il primo Galaxy Fold costa 2050 euro). In questo caso, i rumor parlano di una quantità limitata a circa 55.000 pezzi nel mondo e di un possibile lancio a luglio 2020.

Le indiscrezioni arrivano da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, che recentemente ha pubblicato dei tweet a riguardo (alcuni sono poi stati rimossi) e rilasciato un'intervista allo YouTuber GregglesTV. A proposito: secondo Young, Huawei vorrebbe lanciare anche un altro pieghevole durante il corso dell'anno, anch'esso con un prezzo "aggressivo". Tuttavia, in questo caso, si vocifera di un design simile al primo Galaxy Fold. Staremo a vedere.